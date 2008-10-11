Показания Дениса Пака: «Побои мне нанесены из национальной ненависти»

В эти минуты проходит судебное заседание с участием футболиста Павла Мамаева.

В ходе процесса судья огласил показания потерпевшего Дениса Пака, на которого было совершено нападение группой людей, среди которых были футболисты и Павел Мамаев.

«За соседним столом начались издевательства на расовой почве. Пели песню корейского исполнителя.

Потребовал прекратить издевательства. Подошли двое – нанесли удары. Побои мне нанесены из национальной ненависти», – сообщает журналист Дмитрий Зеленов со ссылкой на материалы дела.