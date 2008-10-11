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    Показания Дениса Пака: «Побои мне нанесены из национальной ненависти»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    В эти минуты проходит судебное заседание с участием футболиста Павла Мамаева. 

    В ходе процесса судья огласил показания потерпевшего Дениса Пака, на которого было совершено нападение группой людей, среди которых были футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

    «За соседним столом начались издевательства на расовой почве. Пели песню корейского исполнителя.

    Потребовал прекратить издевательства. Подошли двое – нанесли удары. Побои мне нанесены из национальной ненависти», – сообщает журналист Дмитрий Зеленов со ссылкой на материалы дела.

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