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    Адвокат банды Цапка отказался защищать Кокорина и Мамаева

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Адвокат Умалат Сайгитов не будет защищать интересы футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, сообщили в адвокатском бюро «Мусаев и партнеры», где работает Сайгитов.

    «Умалат Сайгитов больше не участвует в том деле, которое так вам интересно. Причины неизвестны, он участвовал, но сейчас вышел из дела», – заявили в бюро.

    Сайгитов известен тем, что был адвокатом правой руки главаря кущевской банды Сергея Цапка – Вячеслава Цеповяза.

    Ранее сообщалось, что защищать футболистов отказались 6 адвокатов.

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