Адвокат банды Цапка отказался защищать Кокорина и Мамаева

Адвокат Умалат Сайгитов не будет защищать интересы футболистов Павла Мамаева и , сообщили в адвокатском бюро «Мусаев и партнеры», где работает Сайгитов.

«Умалат Сайгитов больше не участвует в том деле, которое так вам интересно. Причины неизвестны, он участвовал, но сейчас вышел из дела», – заявили в бюро.

Сайгитов известен тем, что был адвокатом правой руки главаря кущевской банды Сергея Цапка – Вячеслава Цеповяза.

Ранее сообщалось, что защищать футболистов отказались 6 адвокатов.