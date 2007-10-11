Адвокат банды Цапка отказался защищать Кокорина и Мамаева

Адвокат Умалат Сайгитов не будет защищать интересы футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, сообщили в адвокатском бюро «Мусаев и партнеры», где работает Сайгитов.
«Умалат Сайгитов больше не участвует в том деле, которое так вам интересно. Причины неизвестны, он участвовал, но сейчас вышел из дела», – заявили в бюро.
Сайгитов известен тем, что был адвокатом правой руки главаря кущевской банды Сергея Цапка – Вячеслава Цеповяза.
Ранее сообщалось, что защищать футболистов отказались 6 адвокатов.