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    Леонардо Бонуччи: «Переход в «Милан» из «Ювентуса» был ошибкой»

    Теги Милан Леонардо Бонуччи Ювентус серия А Италия Футбол

    Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи назвал ошибкой свой переход в «Милан» летом прошлого года.

    «Моя мечта – стать тренером большой команды. Возможно, «Ювентуса». По этой причине я слежу и отмечаю секреты тренеров, которые стараются выжать из меня все мои лучшие качества.

    У нас были напряженные ситуации с Аллегри, но умные и взрослые люди жмут руки и работают над совместным делом.

    За четыре месяца до моего ухода из «Ювентуса» произошли определенные вещи, которые задели мою гордость и повлияли на меня персонально.

    Посмотрев сейчас на это со стороны, я понимаю, что уход из «Ювентуса» был ошибочным решением, потому что только здесь и в этой футболке я могу реализовать свой потенциал на поле и за его пределами», – сказал Бонуччи.

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