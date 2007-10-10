Леонардо Бонуччи: «Переход в «Милан» из «Ювентуса» был ошибкой»

Защитник Леонардо Бонуччи назвал ошибкой свой переход в «Милан» летом прошлого года.

«Моя мечта – стать тренером большой команды. Возможно, «Ювентуса». По этой причине я слежу и отмечаю секреты тренеров, которые стараются выжать из меня все мои лучшие качества.

У нас были напряженные ситуации с Аллегри, но умные и взрослые люди жмут руки и работают над совместным делом.

За четыре месяца до моего ухода из «Ювентуса» произошли определенные вещи, которые задели мою гордость и повлияли на меня персонально.

Посмотрев сейчас на это со стороны, я понимаю, что уход из «Ювентуса» был ошибочным решением, потому что только здесь и в этой футболке я могу реализовать свой потенциал на поле и за его пределами», – сказал Бонуччи.