Шандор Варга: «Кокорин и Мамаев могут уехать в Европу, если избегут уголовного наказания»

Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал инцидент с нападением футболистов и Павла Мамаева на водителя ведущей «Первого канала» и драку, в которой пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак.

«Понятно, что их поведение недопустимо. Я знаю многих футболистов, которые получают гораздо больше Кокорина и Мамаева, но ведут себя очень скромно. Они понимают: получая сумасшедшие зарплаты за свое хобби, они должны быть примером для всего общества.

Возможно, такие вещи должны доносить до ребят их агенты и родители. Спрашивать надо в том числе и с них. При этом я не считаю, что в случае разрыва контрактов со своими клубами они останутся на обочине. Если им удастся избежать уголовного наказания, они смогут отправиться в Европу.

Это талантливые игроки, способные показать себя в ведущих лигах мира», – сказал Варга.

Позавчера Кокорин и хавбек Павел Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Вчера стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».

Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада

Кокорин ударил чиновника стулом. Заведено уголовное дело

Кокорин и Мамаев избили еще одного человека. «Зенит» и «Краснодар» намерены расторгнуть контракты

Кокорин и Мамаев избивают человека: детальный разбор видео