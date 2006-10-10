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    Шандор Варга: «Кокорин и Мамаев могут уехать в Европу, если избегут уголовного наказания»

    Теги Зенит премьер-лига Россия Павел Мамаев Шандор Варга Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал инцидент с нападением футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на водителя ведущей «Первого канала» и драку, в которой пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак.

    «Понятно, что их поведение недопустимо. Я знаю многих футболистов, которые получают гораздо больше Кокорина и Мамаева, но ведут себя очень скромно. Они понимают: получая сумасшедшие зарплаты за свое хобби, они должны быть примером для всего общества.

    Возможно, такие вещи должны доносить до ребят их агенты и родители. Спрашивать надо в том числе и с них. При этом я не считаю, что в случае разрыва контрактов со своими клубами они останутся на обочине. Если им удастся избежать уголовного наказания, они смогут отправиться в Европу.

    Это талантливые игроки, способные показать себя в ведущих лигах мира», – сказал Варга.

    Позавчера Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

    Вчера стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

    По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».

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