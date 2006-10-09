Владимир Жириновский: «Кокорин и Мамаев пусть едут в Сирию вместо тюрьмы и там учат местных мальчишек играть в футбол»

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал инцидент с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые подозреваются в избиении нескольких человек.

«В качестве наказания за драку Кокорина и Мамаева нужно не сажать в тюрьму – так мы просто потеряем хороших игроков – наказание для них должно быть нестандартным.

Например, пусть поедут в Сирию, поучат местных мальчишек играть в футбол. Надо помочь им самовыразиться. А в тюрьму легче всего отправить. Это всегда успеется», – написал Жириновский в своем телеграм-канале.

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