не оставляет попыток купить полузащитника «Челси» .

Мадридцы планируют приобрести бельгийца во время январского трансферного окна.

«Реал» хотел заполучить Азара еще минувшим летом, но потребовал за игрока около 200 миллионов евро.

В июне 2020 года хавбек может стать свободным агентом.

Кроме того, летом 2019 года намерен приобрести форварда «ПСЖ» Неймара.

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