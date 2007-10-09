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    Жерар Пике: «Многие меня ненавидят и ждут моих ошибок. Пусть порадуются»

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    Защитник «Барселоны» Жерар Пике после ничьей с «Валенсией» (1:1) в матче Ла Лиги прокомментировал пропущенный гол на 2-й минуте.

    «Да, я допустил очень серьезную ошибку, но я в порядке. Многие, причем не только в Мадриде, но и в Барселоне, меня ненавидят и ждут моих оплошностей. Каждый раз, когда мы пропускаем, становится модным меня обвинять.

    Впрочем, я их понимаю, это часть игры. Пускай пользуются возможностью и немного порадуются», – сказал Пике.

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