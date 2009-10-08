Антуан Гризманн: «Золотой мяч» должен получить француз. Для меня это мечта»

Нападающий Антуан Гризманн поделился мнением о шансах выиграть «Золотой мяч» в этом году.

«Для меня это мечта. Если посмотреть на историю награды, «Золотой мяч» получают только лучшие из лучших. Было бы здорово стать примером для других.

Мы выиграли чемпионат мира, все мы были частью лучшей команды мира. А лучший игрок мира должен играть в лучшей команде мира, верно?

Я так это вижу. Конечно, есть голосование, разные мнения и суждения. Я думаю, что «Золотой мяч должен выиграть француз», – сказал Гризманн.

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