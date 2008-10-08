FA изучит слова Моуринью после матча с «Ньюкаслом». Он выругался в камеру на португальском

Футбольная ассоциация Англии (FA) изучит слова главного тренера Жозе Моуринью после матча 8-го тура премьер-лиги с (3:2).

Тренеру могут запретить находиться у бровки, если FA сочтет, что португалец использовал оскорбительные выражения.

«Пошли на ***, сукины дети», – сказал Моуринью на португальском в камеру, уходя в подтрибунное помещение по окончании встречи.

«МЮ» в матче с пропустил два гола к 10-й минуте матча, но во втором тайме забил трижды и одержал победу.

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