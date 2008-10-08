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    FA изучит слова Моуринью после матча с «Ньюкаслом». Он выругался в камеру на португальском

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Ньюкасл премьер-лига Англия Футбольная ассоциация Англии Футбол

    Футбольная ассоциация Англии (FA) изучит слова главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча 8-го тура премьер-лиги с «Ньюкаслом» (3:2).

    Тренеру могут запретить находиться у бровки, если FA сочтет, что португалец использовал оскорбительные выражения.

    «Пошли на ***, сукины дети», – сказал Моуринью на португальском в камеру, уходя в подтрибунное помещение по окончании встречи.

    «МЮ» в матче с «Ньюкаслом» пропустил два гола к 10-й минуте матча, но во втором тайме забил трижды и одержал победу.

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