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    «Арсенал» впервые за 3,5 года выиграл 9 матчей подряд

    Теги премьер-лига Англия Арсенал Футбол

    «Арсенал» в матче чемпионата Англии разгромил «Фулхэм» (5:1).

    Лондонцы впервые за 3,5 года победили в 9 играх кряду во всех турнирах.

    С марта по апрель 2015-го аналогичная серия «Арсенала» также составила 9 матчей. В том сезоне «канониры» финишировали в АПЛ на 3-м месте и выиграли Кубок Англии.

    После 8 туров текущего розыгрыша АПЛ «Арсенал» занимает в таблице 4-е место.

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