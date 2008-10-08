«Барселона» впервые за 2,5 года не выиграла в 4 матчах Ла Лиги подряд

в матче чемпионата Испании сыграла вничью с «Валенсией» (1:1).

Ранее каталонцы поделили очки с «Атлетиком» (1:1), проиграли «Леганесу» (1:2) и разошлись миром с «Жироной» (2:2).

Таким образом, «Барса» впервые за 2,5 года не сумела победить в 4 матчах примеры подряд.

В марте-апреле 2016-го сине-гранатовые сыграли вничью с «Вильярреалом» (2:2) и последовательно уступили «Реалу» (1:2), «Сосьедаду» (0:1) и «Валенсии» (1:2).

После 8 туров текущего розыгрыша «Барса» делит в таблице Ла Лиги 2-е место с «Атлетико», отставая от «Севильи» на одно очко.

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