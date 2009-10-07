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    Массимо Каррера: «Главное, чтобы «Спартак» забивал и побеждал. Меня не интересует, как мы забиваем»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Енисей Массимо Каррера Футбол

    Главный тренер «Спартак» Массимо Каррера прокомментировал победу над «Енисеем» (3:2) в 10-м туре РПЛ.

    – Какое впечатление от матча?

    – Да, мы играли в наш футбол. Увы, на ошибках позволили сопернику забить, немного потеряли спокойствие из-за этого.

    Мне показалось, что была определенная реакция и команда отдала все ради победы.

    – Думалось, что в очередной раз будут говорить о том, что «Спартак» забивает только со стандартов. Сегодня был другой гол. Для вас это радостное событие?

    – Самое главное, чтобы «Спартак» забивал и побеждал в матчах. Как мы забиваем, меня не интересует, – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч Премьер».

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