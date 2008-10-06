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    Юрген Клопп: «Цель футбола – развлекать людей. Мы не спасаем жизни, ничего не создаем»

    Теги Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Маурицио Сарри Футбол

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что рассматривает футбол как развлечение.

    «После ничьей с «Челси» на прошлой неделе мы пообщались с Маурицио Сарри, он улыбнулся мне. Сарри глянул на меня и сказал: «Ты насладился игрой?». Я ответил: «Да, конечно».

    Мне очень понравилась та игра, да и с «Сити» у нас были хорошие матчи. Я говорил это несколько раз и скажу еще раз: главная цель футбола – развлекать людей. Это всего лишь футбол, не больше.

    Мы не спасаем жизни, ничего не создаем, не умеем делать операции. Мы хороши лишь в футболе. Если бы мы не развлекали людей, тогда зачем играть в футбол? К сожалению, это не всегда возможно. Развлекать людей – это тяжелая работа», – сказал Клопп.

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