Юрген Клопп: «Цель футбола – развлекать людей. Мы не спасаем жизни, ничего не создаем»

Главный тренер Юрген Клопп отметил, что рассматривает футбол как развлечение.

«После ничьей с на прошлой неделе мы пообщались с Маурицио Сарри, он улыбнулся мне. Сарри глянул на меня и сказал: «Ты насладился игрой?». Я ответил: «Да, конечно».

Мне очень понравилась та игра, да и с «Сити» у нас были хорошие матчи. Я говорил это несколько раз и скажу еще раз: главная цель футбола – развлекать людей. Это всего лишь футбол, не больше.

Мы не спасаем жизни, ничего не создаем, не умеем делать операции. Мы хороши лишь в футболе. Если бы мы не развлекали людей, тогда зачем играть в футбол? К сожалению, это не всегда возможно. Развлекать людей – это тяжелая работа», – сказал Клопп.