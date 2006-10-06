Маурисио Почеттино: «Футбол – это огромный бизнес. И он не заботится об игроках»

Главный тренер Маурисио Почеттино раскритиковал создание Лиги наций и футбольный календарь.

«Футбол – это огромный бизнес. И непростой. Сегодня футбольный бизнес не заботится о игроках. Он требует матчи, матчи, матчи.

Проблема в том, что для этого нужен большой состав. А клуб должен много тратить. Но когда собираешь большой состав, 25 футболистов, не все могут играть в каждом туре. Это расстраивает людей и точно не помогает внутрикомандным отношениям. Если мы не защитим футбол, то смысл футбола и его ценности с каждым днем будут отодвигаться все дальше.

Мне очень трудно понять Лигу наций. Только что закончился чемпионат мира, и в первом же перерыве на матчи сборных – опять официальный турнир. Нормально, когда ты просишь игрока остаться: «Это будет лучше для восстановления и отдыха». Но теперь нет – им нужно ехать.

Я понимаю, что сборные хотят видеть лучших футболистов. Но проблемы обрушиваются на клубы. Нам нужно понимать игроков, сборные, ФИФА, , судей, VAR. А нас-то кто поймет?» – сказал Почеттино.