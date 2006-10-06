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    Маурисио Почеттино: «Футбол – это огромный бизнес. И он не заботится об игроках»

    Теги премьер-лига Англия УЕФА ФИФА Тоттенхэм Маурисио Почеттино Лига наций УЕФА Футбол

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино раскритиковал создание Лиги наций и футбольный календарь. 

    «Футбол – это огромный бизнес. И непростой. Сегодня футбольный бизнес не заботится о игроках. Он требует матчи, матчи, матчи.

    Проблема в том, что для этого нужен большой состав. А клуб должен много тратить. Но когда собираешь большой состав, 25 футболистов, не все могут играть в каждом туре. Это расстраивает людей и точно не помогает внутрикомандным отношениям. Если мы не защитим футбол, то смысл футбола и его ценности с каждым днем будут отодвигаться все дальше.

    Мне очень трудно понять Лигу наций. Только что закончился чемпионат мира, и в первом же перерыве на матчи сборных – опять официальный турнир. Нормально, когда ты просишь игрока остаться: «Это будет лучше для восстановления и отдыха». Но теперь нет – им нужно ехать.

    Я понимаю, что сборные хотят видеть лучших футболистов. Но проблемы обрушиваются на клубы. Нам нужно понимать игроков, сборные, ФИФА, УЕФА, судей, VAR. А нас-то кто поймет?» – сказал Почеттино.

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