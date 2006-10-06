Федерация футбола Украины: «Товарищеский матч с Россией? Только после матча со сборной Марса»

Федерация футбола Украины отреагировала на предложение организации Sport for all провести товарищеский матч между сборными Украины и России на нейтральной территории.

«Товарищеский матч Украина – Россия в ближайшее время? В нынешних условиях только после матча сборная Украины — сборная Марса! Анонс матча Украина – страна-агрессор с «инициативы организации Sport for all» распространило немало украинских и еще больше российских СМИ.

Это действительно было смешно! Хотите посмеяться еще? Найдите в поисковиках информацию о главе «Sport for all» Янисе Кузинсе. В частности, его высказывания на тему русского мира… Далее без комментариев… Желаем всем удачного завершения рабочей недели», – написали в фэйсбуке , приложив видео известного гола Андрея Шевченко в ворота Александра Филимонова.

Это был последний раз, когда сборные Украины и России играли между собой – 9 октября 1999 года отборочный матч Евро-2000 завершился вничью (1:1).