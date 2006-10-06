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    Федерация футбола Украины: «Товарищеский матч с Россией? Только после матча со сборной Марса»

    Теги сборная Украины по футболу Сборная России по футболу ФФУ товарищеские матчи (сборные) Футбол

    Федерация футбола Украины отреагировала на предложение организации Sport for all провести товарищеский матч между сборными Украины и России на нейтральной территории.

    «Товарищеский матч Украина – Россия в ближайшее время? В нынешних условиях только после матча сборная Украины — сборная Марса! Анонс матча Украина – страна-агрессор с «инициативы организации Sport for all» распространило немало украинских и еще больше российских СМИ.

    Это действительно было смешно! Хотите посмеяться еще? Найдите в поисковиках информацию о главе «Sport for all» Янисе Кузинсе. В частности, его высказывания на тему русского мира… Далее без комментариев… Желаем всем удачного завершения рабочей недели», – написали в фэйсбуке ФФУ, приложив видео известного гола Андрея Шевченко в ворота Александра Филимонова. 

    Это был последний раз, когда сборные Украины и России играли между собой – 9 октября 1999 года отборочный матч Евро-2000 завершился вничью (1:1).

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