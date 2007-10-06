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    Международная организация Sport for all предложит сборным России и Украины провести товарищеский матч

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    Международная организация Sport for all предложила провести товарищеский матч между сборными России и Украины, приуроченный к 27-й годовщине установления дипломатических отношений стран.

    «Мы уже подготовили соответствующее обращение к Российскому футбольному союзу и Федерации футбола Украины. Отправлено оно будет на следующей неделе.

    Спорт – это дружба, и, несмотря на то, что он должен оставаться вне политики, он является важной составляющей для налаживания отношений. 

    Игра должна состояться на нейтральной территории, например, в Сербии, которая с логистической точки зрения удобна как для украинских, так и российских болельщиков. Мы надеемся, что все стороны нас услышат и поддержат эту инициативу.

    Это было бы не менее важно, если бы против друг друга сыграли команды из высшей украинской и российской лиг.

    Совсем не обязательно, чтобы матч проходил под эгидой УЕФА, так как Союз европейских футбольных ассоциаций в 2014 году принял решение из соображений безопасности не допускать встреч российских и украинских команд.

    Несмотря на это, мы уверены, что спортивные мероприятия с участием спортсменов из двух стран могут проходить в дружественной атмосфере», – сказал глава организации Sport for all Янис Кузинс.

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