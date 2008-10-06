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    Сергей Микулик: «Для Семина в РЖД готова должность – типа самого главного тренера всех «Локомотивов»

    Теги Локомотив Юрий Семин Локомотив Локомотив-Кубань премьер-лига Россия отставки КХЛ Единая лига ВТБ Футбол

    Журналист Сергей Микулик прокомментировал будущее главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.

    «Я тут слегка увеличил своим присутствием количество зрителей в Черкизове и узнал от серьезных товарищей из РЖД, что специально под Семина вообще-то уже готова крайне привлекательная должность – типа самого главного тренера всех «Локомотивов» во всех игровых видах спорта.

    Не заладится что-то в хоккее или там, в шахматах – милости просим к Юрию Павловичу за советом или же на ковер.

    А может, ему даже спецвагон какой выделят, как когда-то Троцкому – бронепоезд, чтобы Семин, как человек мобильный, на месте не засиживался и, вообще, подальше бы из Москвы от футбола уезжал.

    В Краснодаре, кстати, очень симпатичная баскетбольная команда имеется», – отметил Микулик.

    Москвичи на старте сезона проиграли два матча в группе Лиги чемпионов, а в РПЛ занимают седьмое место в таблице, отставая на 10 очков от лидирующего «Зенита». В воскресенье «Локомотив» в гостях сыграет с ЦСКА.

    РЖД, кроме футбольного «Локомотива», спонсирует одноименный хоккейный клуб КХЛ и баскетбольную команду «Локомотив-Кубань».

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