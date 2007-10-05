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    Sports.ru

    Sports.ru открывает вакансию UX/UI дизайнера

    Теги Sports.ru Футбол

    Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания в Восточной Европе. Месячная аудитория наших международных сайтов и мобильных приложений уже превышает 30 миллионов человек и постоянно растет.

    Мы расширяем команду дизайна и ищем UX/UI, который будет заниматься проектированием и дизайном интерфейсов веб-версий наших продуктов, работать над улучшением интерфейсов существующих мобильных приложений для iOS и Android.

    Предполагаемые задачи: 70% – веб, 20% – приложения, 10% – маркетинг.

    – Дизайнер в нашей команде умеет делать продуманные, удобные и красивые интерфейсы, отлично решает задачи любого уровня от проектирования интерфейса до отрисовки иконок, хорошо понимает процессы и технологии фронтенд-разработки, знает гайдлайны iOS и Android, системно подходит к разработке дизайна и самостоятельно организуете свою работу над задачами.

    – Идеальный кандидат контролирует результат на всех стадиях разработки продукта, готов проявлять инициативу, обосновывать свои предложения и коммуницировать с командой в поисках оптимальных решений.

    Для вас:

    – Амбициозные задачи, возможность поработать с сайтами для разных стран, перспективы роста.

    – Индивидуальный график работы.

    – Уютный офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая.

    – Совместное обсуждение итогового размера компенсации.

    Ваши резюме, портфолио и вопросы присылайте на адрес jobs@sports.ru с темой письма «UX/UI дизайнер».

    Если вы не дизайнер, но хотите работать в Sports.ru – найдите вакансию, которая подходит вам.

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