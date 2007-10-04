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    Глейзеры не планируют увольнять Моуринью с поста главного тренера «МЮ»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия отставки Глейзеры Футбол

    Владельцы «Манчестер Юнайтед», семья Глейзеров, доверяют главному тренеру Жозе Моуринью и не видят повода для его отставки, сообщает ESPN.
     
    Глейзеры в курсе напряженной ситуации, которая сложилась в клубе, и ежедневно контактируют исполнительным вице-президентом Эдом Вудвордом. Тем не менее владельцы «МЮ» не планируют увольнять Моуринью и искать нового специалиста.
     
    По мнению Глейзеров, опыт и достижения португальского тренера позволят ему исправить трудную ситуацию в клубе.

    «Манчестер Юнайтед» не может выиграть 4 матча подряд: команда вылетела из розыгрыша Кубка лиги и проиграла последний матч в рамках АПЛ «Вест Хэму» (1:3).

    Daily Mail утверждает, что судьба Моуринью будет определена результатами «МЮ» в ближайших семи матчах. «Красные дьяволы», в частности, встретятся с «Ювентусом» (дважды), «Челси» и «Манчестер Сити».

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