Глейзеры не планируют увольнять Моуринью с поста главного тренера «МЮ»

Владельцы , семья Глейзеров, доверяют главному тренеру Жозе Моуринью и не видят повода для его отставки, сообщает ESPN.



в курсе напряженной ситуации, которая сложилась в клубе, и ежедневно контактируют исполнительным вице-президентом Эдом Вудвордом. Тем не менее владельцы «МЮ» не планируют увольнять Моуринью и искать нового специалиста.



По мнению Глейзеров, опыт и достижения португальского тренера позволят ему исправить трудную ситуацию в клубе.

«Манчестер Юнайтед» не может выиграть 4 матча подряд: команда вылетела из розыгрыша Кубка лиги и проиграла последний матч в рамках АПЛ «Вест Хэму» (1:3).

Daily Mail утверждает, что судьба Моуринью будет определена результатами «МЮ» в ближайших семи матчах. «Красные дьяволы», в частности, встретятся с «Ювентусом» (дважды), «Челси» и «Манчестер Сити».