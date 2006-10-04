Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Санчо и Мэддисон впервые вызваны в сборную Англии

    Теги Боруссия Дортмунд Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Сборная Испании по футболу Сборная Хорватии по футболу Дерби Каунти Дэнни Роуз Лестер Дэнни Уэлбек Джордан Хендерсон Кайл Уокер Киран Триппьер Алекс Маккарти Росс Баркли Натаниэль Чалоба Харри Магуайр Джон Стоунз Джордан Пикфорд Рахим Стерлинг Джек Батленд Эрик Дайер Харри Кейн Люк Шоу Джеймс Тарковски Маркус Беттинелли Харри Уинкс Джо Гомес Трент Александер-Арнолд Джеймс Мэддисон Маркус Рэшфорд Мэйсон Маунт Лига наций УЕФА Джейдон Санчо Футбол

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал состав на предстоящие матчи с Хорватией и Испанией.

    Полузащитники Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд), Джеймс Мэддисон («Лестер») и Мэйсон Маунт («Дерби Каунти») впервые вызваны в национальную команду.

    Вратари: Маркус Беттинелли, Алекс Маккарти, Джек Батленд, Джордан Пикфорд;

    Защитники: Трент Александер-Арнолд, Джо Гомес, Харри Магуайр, Дэнни Роуз, Люк Шоу, Джон Стоунз, Джеймс Тарковски, Киран Триппьер, Кайл Уокер;

    Полузащитники: Росс Баркли, Натаниэль Чалоба, Эрик Дайер, Джордан Хендерсон, Мэйсон Маунт, Харри Уинкс, Джеймс Мэддисон, Джейдон Санчо, Рахим Стерлинг;

    Нападающие: Харри Кейн, Маркус Рэшфорд, Дэнни Уэлбек.

    Сборная Англии 12 октября сыграет в рамках Лиги наций с Хорватией, а 15 октября – с Испанией.

    Где родился самый дорогой футболист в истории России, в каком городе Черчесов вынес Салаха и что Дзюба делал в Сибири. Футбольно-географический тест!

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться