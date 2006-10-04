Санчо и Мэддисон впервые вызваны в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал состав на предстоящие матчи с Хорватией и Испанией.

Полузащитники Джейдон Санчо («Боруссия» ), Джеймс Мэддисон («Лестер») и Мэйсон Маунт («Дерби Каунти») впервые вызваны в национальную команду.

Вратари: Маркус Беттинелли, Алекс Маккарти, Джек Батленд, Джордан Пикфорд;

Защитники: Трент Александер-Арнолд, Джо Гомес, Харри Магуайр, Дэнни Роуз, Люк Шоу, Джон Стоунз, Джеймс Тарковски, Киран Триппьер, Кайл Уокер;

Полузащитники: Росс Баркли, Натаниэль Чалоба, Эрик Дайер, Джордан Хендерсон, Мэйсон Маунт, Харри Уинкс, Джеймс Мэддисон, Джейдон Санчо, Рахим Стерлинг;

Нападающие: Харри Кейн, Маркус Рэшфорд, Дэнни Уэлбек.

12 октября сыграет в рамках Лиги наций с Хорватией, а 15 октября – с Испанией.