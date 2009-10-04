Эдер вызван в сборную Португалии на матчи с Польшей и Шотландией, Роналду – нет

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш огласил заявку команды на предстоящие матчи с Польшей и Шотландией.

Нападающий «Локомотива» Эдер попал в состав португальской команды, форвард «Ювентуса» – нет.

33-летний Роналду не сыграет за сборную Португалии в 2018 году. Такое решение было принято после беседы футболиста с президентом Федерации футбола Португалии Фернанду Гомешем и главным тренером Фернанду Сантушем.

Вратари: Бету, Клаудиу Рамуш, .

Защитники: Седрик Соареш, , Кевин Родригес, Луиш Нету, Мариу Руй, Педру Мендеш, Пепе, .

Полузащитники: Бруну Фернандеш, Данилу Перейра, Жедсон Фернандеш, Пицци, , Рубен Невеш, Сержиу Оливейра, Вильям Карвалью, Бернарду Силва, .

Нападающие: Андре Силва, Гонсалу Гедеш, Эдер, Элдер Кошта.

Португальцы 11 октября сыграют в Лиге наций с Польшей, а 14 октября проведут товарищеский матч с Шотландией.

Пишут, что сборная отстранила Роналду из-за обвинений в изнасиловании. Это не так