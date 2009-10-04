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    Эдер вызван в сборную Португалии на матчи с Польшей и Шотландией, Роналду – нет

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    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш огласил заявку команды на предстоящие матчи с Польшей и Шотландией.

    Нападающий «Локомотива» Эдер попал в состав португальской команды, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду – нет.

    33-летний Роналду не сыграет за сборную Португалии в 2018 году. Такое решение было принято после беседы футболиста с президентом Федерации футбола Португалии Фернанду Гомешем и главным тренером Фернанду Сантушем.

    Вратари: Бету, Клаудиу Рамуш, Руй Патрисиу.

    Защитники: Седрик Соареш, Жоау Канселу, Кевин Родригес, Луиш Нету, Мариу Руй, Педру Мендеш, Пепе, Рубен Диаш.

    Полузащитники: Бруну Фернандеш, Данилу Перейра, Жедсон Фернандеш, Пицци, Ренату Саншеш, Рубен Невеш, Сержиу Оливейра, Вильям Карвалью, Бернарду Силва, Брума.

    Нападающие: Андре Силва, Гонсалу Гедеш, Эдер, Элдер Кошта.

    Португальцы 11 октября сыграют в Лиге наций с Польшей, а 14 октября проведут товарищеский матч с Шотландией.

    Пишут, что сборная отстранила Роналду из-за обвинений в изнасиловании. Это не так

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