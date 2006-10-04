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    Златан Ибрагимович: «Думаю, Хабиб победит»

    Теги Златан Ибрагимович Лос-Анджелес Гэлакси UFC Федор Емельяненко Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Футбол

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович дал прогноз на поединок Хабиба Нурмагомедова против Конора МакГрегора.

    «Думаю, Хабиб победит. Если он тебя ловит, то уже не отпускает. Хабиб заставляет соперников страдать в ринге. Они вынуждены сдаваться, обычно это выглядит очень плохо.

    Хабиб – более спокойный парень, но он и более опасный. Я помню Федора Емельяненко, еще одного бойца из России.

    Он был такой же по темпераменту: спокойный, холодный. Но когда он выходил в октагон – все менялось», – сказал Ибрагимович.

    Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора пройдет на UFC 229 в Лас-Вегасе.

    У Хабиба есть любимая схема уничтожения. Если пройдет – у Конора нет шансов

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