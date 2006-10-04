Златан Ибрагимович: «Думаю, Хабиб победит»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович дал прогноз на поединок Хабиба Нурмагомедова против Конора МакГрегора.

«Думаю, Хабиб победит. Если он тебя ловит, то уже не отпускает. Хабиб заставляет соперников страдать в ринге. Они вынуждены сдаваться, обычно это выглядит очень плохо.

Хабиб – более спокойный парень, но он и более опасный. Я помню , еще одного бойца из России.

Он был такой же по темпераменту: спокойный, холодный. Но когда он выходил в октагон – все менялось», – сказал Ибрагимович.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора пройдет на UFC 229 в Лас-Вегасе.

У Хабиба есть любимая схема уничтожения. Если пройдет – у Конора нет шансов