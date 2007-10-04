Головин отыграл 77 минут с «Боруссией» и не отметился результативными действиями

«Монако» проигрывает «Боруссии» в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов (0:2, второй тайм).
Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте.
22-летний хавбек провел за «Монако» четвертый матч, но пока не отметился результативными действиями.
В игре с «Боруссией» Головин отдал три ключевые передачи (лучший показатель у «Монако») и один раз успешно обыграл соперника.
Согласно данным WhoScored.com, всего Головин сделал 54 передачи (лучший показатель у «Монако»), точность – 83,3%.