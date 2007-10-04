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    Головин отыграл 77 минут с «Боруссией» и не отметился результативными действиями

    Теги Боруссия Дортмунд Монако лига 1 Франция Лига чемпионов Александр Головин Футбол

    «Монако» проигрывает «Боруссии» в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов (0:2, второй тайм).

    Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте.

    22-летний хавбек провел за «Монако» четвертый матч, но пока не отметился результативными действиями.

    В игре с «Боруссией» Головин отдал три ключевые передачи (лучший показатель у «Монако») и один раз успешно обыграл соперника.

    Согласно данным WhoScored.com, всего Головин сделал 54 передачи (лучший показатель у «Монако»), точность – 83,3%.

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