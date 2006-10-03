«Милан» хочет подписать Ибрагимовича в январе

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может вернуться в Италию.
Тренер миланцев Дженнаро Гаттузо попросил руководство клуба в январе приобрести опытного форварда, которому не потребуется адаптация в лиге.
В «Милане» уже обсуждают кандидатуру 37-летнего шведа. Пока речь идет о полугодичном контракте, до июня.
Соглашение Ибрагимовича с «Гэлакси» рассчитано до декабря 2019 года. Футболист считает, что может провести еще два сезона на высшем уровне. Он может согласиться на переезд в Милан.
В 25 матчах МЛС Ибрагимович забил 20 голов и отдал 5 результативных передач. Его статистику смотрите здесь.