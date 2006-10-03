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    «Милан» хочет подписать Ибрагимовича в январе

    Теги Милан Златан Ибрагимович Дженнаро Гаттузо МЛС Лос-Анджелес Гэлакси серия А Италия возможные трансферы Футбол

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может вернуться в Италию.

    Тренер миланцев Дженнаро Гаттузо попросил руководство клуба в январе приобрести опытного форварда, которому не потребуется адаптация в лиге.

    В «Милане» уже обсуждают кандидатуру 37-летнего шведа. Пока речь идет о полугодичном контракте, до июня.

    Соглашение Ибрагимовича с «Гэлакси» рассчитано до декабря 2019 года. Футболист считает, что может провести еще два сезона на высшем уровне. Он может согласиться на переезд в Милан.

    В 25 матчах МЛС Ибрагимович забил 20 голов и отдал 5 результативных передач. Его статистику смотрите здесь.

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