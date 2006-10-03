«Милан» хочет подписать Ибрагимовича в январе

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» может вернуться в Италию.

Тренер миланцев попросил руководство клуба в январе приобрести опытного форварда, которому не потребуется адаптация в лиге.

В уже обсуждают кандидатуру 37-летнего шведа. Пока речь идет о полугодичном контракте, до июня.

Соглашение Ибрагимовича с «Гэлакси» рассчитано до декабря 2019 года. Футболист считает, что может провести еще два сезона на высшем уровне. Он может согласиться на переезд в .

В 25 матчах МЛС Ибрагимович забил 20 голов и отдал 5 результативных передач. Его статистику смотрите здесь.