Sports.ru открывают вакансию Backend (Go/Golang) разработчика

Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания в Восточной Европе. Месячная аудитория наших международных сайтов и мобильных приложений уже превышает 30 миллионов человек и постоянно растет.
Если вы любите спорт, хотите развиваться каждый день и достигать значимых результатов – присоединяйтесь! Мы открываем вакансию Backend (Go/Golang) разработчика.
В ваши задачи будет входить:
– Реализация высоконагруженных статистических сервисов (предоставление статистики о спортивных мероприятиях пользователям).
– Разработка интерактивных сервисов для пользователей на основе реальной статистики.
– Написание backend(а) для мобильных приложений.
– Разработка тематических спецпроектов к спортивным мероприятиям.
– Поддержка и развитие внутренних продуктов и технологий.
– Интеграция с другими компаниями и сервисами.
В работе мы используем: Go, Postgresql, MySQL, MongoDB, NSQ, Redis, GraphQL, NGINX, Docker, Git.
От кандидатов мы ожидаем:
– Опыт Go-разработки в коммерческом проекте.
– Опыт разработки микросервисной архитектуры
– Опыт разработки (на любом языке) высоконагруженных систем.
Для вас:
– Амбициозные задачи, возможность поработать с сайтами для разных стран, перспективы роста.
– Индивидуальный график работы.
– Уютный офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая.
– Совместное обсуждение итогового размера компенсации.
Ваши резюме и вопросы присылайте на адрес jobs@sports.ru с темой письма «Backend (Go/Golang) разработчик».
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