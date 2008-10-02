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    Sports.ru

    Sports.ru открывают вакансию Backend (Go/Golang) разработчика

    Теги Sports.ru Футбол

    Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания в Восточной Европе. Месячная аудитория наших международных сайтов и мобильных приложений уже превышает 30 миллионов человек и постоянно растет.

    Если вы любите спорт, хотите развиваться каждый день и достигать значимых результатов – присоединяйтесь! Мы открываем вакансию Backend (Go/Golang) разработчика.

    В ваши задачи будет входить:

    – Реализация высоконагруженных статистических сервисов (предоставление статистики о спортивных мероприятиях пользователям).

    – Разработка интерактивных сервисов для пользователей на основе реальной статистики.

     – Написание backend(а) для мобильных приложений.

    – Разработка тематических спецпроектов к спортивным мероприятиям.

    – Поддержка и развитие внутренних продуктов и технологий.

    – Интеграция с другими компаниями и сервисами.

    В работе мы используем: Go, Postgresql, MySQL, MongoDB, NSQ, Redis, GraphQL, NGINX, Docker, Git.

    От кандидатов мы ожидаем:

    – Опыт Go-разработки в коммерческом проекте.

    – Опыт разработки микросервисной архитектуры

    – Опыт разработки (на любом языке) высоконагруженных систем.

    Для вас:

    – Амбициозные задачи, возможность поработать с сайтами для разных стран, перспективы роста.

    – Индивидуальный график работы.

    – Уютный офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая.

    – Совместное обсуждение итогового размера компенсации.

    Ваши резюме и вопросы присылайте на адрес jobs@sports.ru с темой письма «Backend (Go/Golang) разработчик».

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