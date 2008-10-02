Sports.ru открывают вакансию Backend (Go/Golang) разработчика

Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания в Восточной Европе. Месячная аудитория наших международных сайтов и мобильных приложений уже превышает 30 миллионов человек и постоянно растет.

Если вы любите спорт, хотите развиваться каждый день и достигать значимых результатов – присоединяйтесь! Мы открываем вакансию Backend (Go/Golang) разработчика.

В ваши задачи будет входить:

– Реализация высоконагруженных статистических сервисов (предоставление статистики о спортивных мероприятиях пользователям).

– Разработка интерактивных сервисов для пользователей на основе реальной статистики.

– Написание backend(а) для мобильных приложений.

– Разработка тематических спецпроектов к спортивным мероприятиям.

– Поддержка и развитие внутренних продуктов и технологий.

– Интеграция с другими компаниями и сервисами.

В работе мы используем: Go, Postgresql, MySQL, MongoDB, NSQ, Redis, GraphQL, NGINX, Docker, Git.

От кандидатов мы ожидаем:

– Опыт Go-разработки в коммерческом проекте.

– Опыт разработки микросервисной архитектуры

– Опыт разработки (на любом языке) высоконагруженных систем.

Для вас:

– Амбициозные задачи, возможность поработать с сайтами для разных стран, перспективы роста.

– Индивидуальный график работы.

– Уютный офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая.

– Совместное обсуждение итогового размера компенсации.

Ваши резюме и вопросы присылайте на адрес jobs@sports.ru с темой письма «Backend (Go/Golang) разработчик».