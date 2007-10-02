Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Егоров – игроку, назвавшему судью безбожником: «Это можно расценить как разжигание религиозной вражды»

    Теги ФИФА судьи Олимп-ФНЛ Томь Александр Егоров Дмитрий Тихий Игорь Низовцев Луч Спорт-Экспресс Футбол

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал инцидент, произошедший в матче 14-го тура первенства Олимп-ФНЛ между «Томью» и «Лучом» (2:2).

    Защитник томской команды Дмитрий Тихий раскритиковал арбитра Игоря Низовцева и назвал его безбожником после того, как рефери запретил ему играть с православной нитью на запястье.

    «Могу этому мальчику, который говорит такие вещи, сказать одно: «Господи, вразуми его! Он не ведает, что творит». Это можно расценить как разжигание религиозной вражды.

    Тренер на поле может демонов призывать себе в помощь, игрок призывает Афонских монахов. Если такое продолжится, мы быстренько осиновый кол найдем!

    ФИФА неоднократно давала рекомендации, какой бы мы религии ни придерживались, на поле мы играем в футбол. Судья поступил абсолютно верно.

    На ближайший тур я хочу приехать в Томск, чтобы поговорить с руководством и игроком. Такие заявления просто нельзя делать», – сказал Егоров.

    Футболист обвинил арбитра в богохульстве. Но затем что-то пошло не так

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться