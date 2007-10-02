Егоров – игроку, назвавшему судью безбожником: «Это можно расценить как разжигание религиозной вражды»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал инцидент, произошедший в матче 14-го тура первенства между «Томью» и «Лучом» (2:2).

Защитник томской команды раскритиковал арбитра Игоря Низовцева и назвал его безбожником после того, как рефери запретил ему играть с православной нитью на запястье.

«Могу этому мальчику, который говорит такие вещи, сказать одно: «Господи, вразуми его! Он не ведает, что творит». Это можно расценить как разжигание религиозной вражды.

Тренер на поле может демонов призывать себе в помощь, игрок призывает Афонских монахов. Если такое продолжится, мы быстренько осиновый кол найдем!

неоднократно давала рекомендации, какой бы мы религии ни придерживались, на поле мы играем в футбол. Судья поступил абсолютно верно.

На ближайший тур я хочу приехать в Томск, чтобы поговорить с руководством и игроком. Такие заявления просто нельзя делать», – сказал Егоров.

Футболист обвинил арбитра в богохульстве. Но затем что-то пошло не так