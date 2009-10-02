Правление «Барселоны» рассмотрит покупку Погба зимой. В клубе нет единства по этому вопросу

рассмотрит возможность покупки полузащитника «Манчестер Юнайтед» в зимнее трасферное окно, сообщает ESPN.

Каталонский клуб намерен усилить среднюю линию, и 25-летний француз – один из трех приоритетных кандидатов наряду с Адриеном Рабьо ( ) и Френки де Йонгом («Аякс»).

Погба оценивается как самый дорогой из трех вариантов, стоимость его трансфера может составить более 100 миллионов евро. Переход сопряжен со значительными расходами на зарплату игрока и вознаграждение агента.

Несмотря на то, что лидеры команды , Самюэль Умтити и Серджи Бускетс подписали в последний год новые контракты на улучшенных условиях, «Барселона» располагает финансами, чтобы оформить сделку по Погба за счет доходов от продажи в «ПСЖ»

Руководство «Барселоны» объявило об ожидаемом доходе в размере 960 миллионов евро по итогам года. По данным ESPN, президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу поставил цель достичь дохода в 1 миллиард евро за сезон, а трансфер Погба может способствовать дальнейшему увеличению доходов.

Как сообщается, не рассматривает продажу хавбека, несмотря на его конфликт с главным тренером .

Также отмечается, что в правлении «Барселоны» нет единства по вопросу целесообразности трансфера Погба.