Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Правление «Барселоны» рассмотрит покупку Погба зимой. В клубе нет единства по этому вопросу

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Поль Погба Жозеп Бартомеу Адриен Рабьо Френки де Йонг Футбол

    «Барселона» рассмотрит возможность покупки полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в зимнее трасферное окно, сообщает ESPN.

    Каталонский клуб намерен усилить среднюю линию, и 25-летний француз – один из трех приоритетных кандидатов наряду с Адриеном Рабьо («ПСЖ») и Френки де Йонгом («Аякс»).

    Погба оценивается как самый дорогой из трех вариантов, стоимость его трансфера может составить более 100 миллионов евро. Переход сопряжен со значительными расходами на зарплату игрока и вознаграждение агента. 

    Несмотря на то, что лидеры команды Лионель Месси, Самюэль Умтити и Серджи Бускетс подписали в последний год новые контракты на улучшенных условиях, «Барселона» располагает финансами, чтобы оформить сделку по Погба за счет доходов от продажи Неймара в «ПСЖ»

    Руководство «Барселоны» объявило об ожидаемом доходе в размере 960 миллионов евро по итогам года. По данным ESPN, президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу поставил цель достичь дохода в 1 миллиард евро за сезон, а трансфер Погба может способствовать дальнейшему увеличению доходов.

    Как сообщается, «Манчестер Юнайтед» не рассматривает продажу хавбека, несмотря на его конфликт с главным тренером Жозе Моуринью.

    Также отмечается, что в правлении «Барселоны» нет единства по вопросу целесообразности трансфера Погба.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться