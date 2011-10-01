Жозе Моуринью: «Можно смеяться и при этом быть самым грустным человеком на свете»

Главный тренер Жозе Моуринью поделился мыслями о том, как игроки команды относятся к матчам и тренировкам в текущем сезоне.

«Иногда все не так, как кажется: можно смеяться и быть самым грустным человеком в мире, а прекрасный актер может быть очень счастливым внутри, сохраняя грустное лицо. Поэтому то, что ты видишь не является тем, что есть на самом деле.

Футболисты все разные, нет похожих. Я вижу разные реакции, но иногда то, что видно, не является тем, что на самом деле. Я вижу, что некоторые игроки печальны, я вижу футболистов, по которым не видно, что они проиграли матч, у кого-то смешанные чувства. Но в течение двух тренировок, которые у нас были, все вели себя нормально, каждый показывал желание работать и играть», – сказал Моуринью.

«Манчестер Юнайтед» не одержал ни одной победы в последних трех матчах в различных турнирах. В субботу команда Моуринью проиграла «Вест Хэму» (1:3) в 7-м туре премьер-лиги.

Во вторник «Манчестер Юнайтед» встретится с «Валенсией» в рамках Лиги чемпионов.