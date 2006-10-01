Старридж о возвращении в «Ливерпуль» : «Это как отношения с девушкой. Возможно, стоит попробовать еще раз»

Нападающий «Ливерпуля» прокомментировал свое возвращение в клуб.

Прошлый сезон форвард провел в на правах аренды.

«У меня никогда не было проблем с кем-либо в клубе. У меня никогда не было проблем с менеджером или с персоналом. Мне все нравится здесь. У меня хорошие отношения с игроками, но иногда нужно действовать.

Это то же самое, когда вы с девушкой вместе в течение долгого времени, а потом заявляете: «Мне кажется, что у нас ничего не получится». Но когда уходишь, думаешь: «У нас все еще нежное отношение друг к другу. Возможно, стоит попробовать еще раз».

Я всегда любил «Ливерпуль». Не хотел бы покидать клуб, но никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Сейчас я получаю удовольствие от того, что нахожусь в , у нас отличная атмосфера в команде, так что никаких жалоб у меня нет. С нетерпением жду возможности помочь команде в этом сезоне», – сказал Старридж.