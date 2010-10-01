Станислав Черчесов: «Акинфеев знает мое мнение, но его решение завершить карьеру в сборной нужно уважать»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева завершить карьеру в национальной команде.

– Игоря Акинфеева нет в списке. Значит ли это, что он заканчивает карьеру в сборной?

– Ну, сегодня он написал в прессе, что заканчивает на сегодняшний день, у него такое желание. Мы вчера встречались с ним, долго обсуждали, у него ничего не поменялось.

– Как вы это прокомментируете, ваше личное отношение?

– Я никак не комментирую. Он свое мнение высказал, мое мнение он знает. Он принял такое решение, его нужно уважать, – сказал Черчесов.

Акинфеев завершил карьеру в сборной России

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