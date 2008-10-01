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    Владислав Кулик: «Хочу, чтобы все жители России поддержали Хабиба в бою с Конором»

    Теги Зенит премьер-лига Россия Анжи UFC Владислав Кулик Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Чемпионат.com Футбол

    Полузащитник «Анжи» Владислав Кулик поддержал российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, которому предстоит бой с ирландцем Конором МакГрегором. 

    Игроки «Анжи» вышли на матч 9-го тура чемпионата России с «Зенитом» (2:1) в футболках с изображением Нурмагомедова. 

    «Не знаю, как мы будем смотреть бой Хабиба с Конором, который пройдет в ночь перед нашей игрой. Те, кто не посмотрит в прямом эфире, обязательно сделают это в записи. Такой бой невозможно пропустить.

    Желаю, чтобы все жители России поддержали Хабиба, дали ему свою энергию и желание победить», — сказал Кулик в эфире «Матч Премьер». 

    Бой Нурмагомедов — МакГрегор состоится 7 октября, начало –  в 6.00 по московскому времени.

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