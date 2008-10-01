Владислав Кулик: «Хочу, чтобы все жители России поддержали Хабиба в бою с Конором»

Полузащитник «Анжи» Владислав Кулик поддержал российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, которому предстоит бой с ирландцем Конором МакГрегором.

Игроки «Анжи» вышли на матч 9-го тура чемпионата России с (2:1) в футболках с изображением Нурмагомедова.

«Не знаю, как мы будем смотреть бой Хабиба с Конором, который пройдет в ночь перед нашей игрой. Те, кто не посмотрит в прямом эфире, обязательно сделают это в записи. Такой бой невозможно пропустить.

Желаю, чтобы все жители России поддержали Хабиба, дали ему свою энергию и желание победить», — сказал Кулик в эфире «Матч Премьер».

Бой Нурмагомедов — МакГрегор состоится 7 октября, начало – в 6.00 по московскому времени.