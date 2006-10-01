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    Карпин о «Спартаке»: «Ничего не скажу. Разбор я уже проводил на телевидении, хватит»

    Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Спорт-Экспресс Футбол

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 9-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:0). 

    - Вы довольны игрой команды?

    – Результатом – да, доволен. Действиями в обороне тоже. Игра в атаке не сказал бы что хорошая, игра в обороне тоже не идеальная, просто хорошая. Нервозность присутствовала. Но это от большого желания, наверное.

    - Можете сказать, что нравится в «Спартаке» и что не нравится?

    – Абсолютно ничего не скажу. Никаких вопросов. Смысл мне говорить? Я же не нахожусь в команде. Со стороны – есть хорошие футболисты. Тактический разбор я уже проводил на телевидении, хватит.

    - «Спартак» не играет…

    – А что тут удивительного?

    - Можно сказать, что без мяча играете лучше, чем с мячом?

    – Сто процентов. В обороне всегда играть легче, чем в атаке. Разрушать всегда легче, чем создавать, – ответил тренер «Ростова».

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