Карпин о «Спартаке»: «Ничего не скажу. Разбор я уже проводил на телевидении, хватит»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 9-го тура чемпионата России со (1:0).

- Вы довольны игрой команды?

– Результатом – да, доволен. Действиями в обороне тоже. Игра в атаке не сказал бы что хорошая, игра в обороне тоже не идеальная, просто хорошая. Нервозность присутствовала. Но это от большого желания, наверное.

- Можете сказать, что нравится в «Спартаке» и что не нравится?

– Абсолютно ничего не скажу. Никаких вопросов. Смысл мне говорить? Я же не нахожусь в команде. Со стороны – есть хорошие футболисты. Тактический разбор я уже проводил на телевидении, хватит.

- «Спартак» не играет…

– А что тут удивительного?

- Можно сказать, что без мяча играете лучше, чем с мячом?

– Сто процентов. В обороне всегда играть легче, чем в атаке. Разрушать всегда легче, чем создавать, – ответил тренер «Ростова».

Карпин показал Каррере, как надо обороняться