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    Каррера о поражении от «Ростова»: «Нужно уметь подниматься с колен»

    Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Массимо Каррера Чемпионат.com Футбол

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение от «Ростова» в матче 9-го тура РПЛ (0:1).

    «Должен ли «Спартак» стыдиться такого футбола? Мы стараемся выходить на поле всегда, чтобы побеждать. Стыдиться должна только та команда, которая не выкладывается полностью. Стыд – неуместное слово в нашей ситуации. Я вижу труд игроков.

    Да, нам сложно показывать нашу игру. Я стараюсь понять причины и работаю над тем, чтобы возобновить наш футбол. Работаю ради этого.

    Думаю, что мы медленно работаем с мячом. Кто-то порой берет на себя мало ответственности, чтобы отдать решительную передачу. На поле игрок порой ощущает давление, это тоже мешает в некоторых ситуациях. Нам нужно отложить в сторону все мысли и мнение тех, кто говорит, что нам нужно стыдиться, и продолжать работать.

    Это футбол. Нужно работать. Быть позитивными. Стараться работать над ошибками, чтобы избегать их в дальнейшем. Смотреть вперед. Этот матч уже в прошлом, нужно готовиться к четвергу и работать спокойно.

    В футболе, увы, не всегда получается побеждать. Нужно уметь подниматься с колен. Нужно работать и думать о следующем матче. Спокойствие – без каких-либо левых мыслей. Для того чтобы подняться с колен, нужно работать. Улучшать игру и физические кондиции», – сказал Каррера.

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