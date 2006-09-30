Сергей Семак: «Сегодня «Зенит» получил хороший урок. Легко нам не будет в любом матче»

Главный тренер Сергей Семак прокомментировал поражение от «Анжи» в матче 9-го тура чемпионата России.

– Неуверенно начали первый тайм. Очень медленно двигались, медленно ходил мяч. Тем самым создали достаточно комфортные условия «Анжи», и они смогли свободно перемещаться. У нас же моменты создавать не получалось. Поэтому первый тайм провели плохо.

Во втором играли лучше, но допустили ряд ошибок, которые изменили ход игры. Естественно, и эти ошибки, и пропущенный нами мяч добавили сил «Анжи», у них появилось желание выстоять, выдержать.

И второй гол, пенальти, мы сами себе привезли. Сегодня мы проиграли, потому что ошиблись, ошиблись грубо. А любые результаты как таковые, будь то победы или поражения, это составляющая футбола. Кто меньше проигрывает, тот и побеждает в чемпионате.

Сегодня мы получили хороший урок. Легко нам не будет в любом матче, а удача улыбается тем, кто ее заслуживает. Раз итог такой, значит, он заслуженный.

– Не сказалась ли недооценка соперника? Все-таки лидер в гостях у аутсайдера.

– Ну какой «Анжи» аутсайдер? И лидер может быть временным. Поэтому никакой недооценки нет. Мы играли медленно. Движения, перемещения, мысли не хватало.

А «Анжи» – опытная команда, большинство игроков прошли школу премьер-лиги. Поэтому о недооценке речи быть не может.

– «Анжи», если верить статистике, сегодня перебегал «Зенит».

– Статистика – вещь относительная. Одной команде можно постоянно перемещаться, а другой контролировать мяч, и априори первая будет бегать больше.

Поэтому статистика – это дополнительный показатель, к которому обращаются, когда он нужен. Но для тренеров пробег как таковой не имеет никакого значения.

– Заболотного вы стали выпускать еще перед пробитием пенальти.

– Да, хотели выпустить его еще до пенальти. Уже была ничья, а нам нужно было побеждать, поэтому выпускали форварда, чтобы усилить давление на ворота соперника.

– Не было ощущения, что вы чуть-чуть запоздали с его выходом и он напрашивался раньше?

– Может быть, у вас напрашивалось, а у нас нет. Третью замену нужно сделать, только либо когда происходит форс-мажор, либо когда ты на 100 процентов уверен в здоровье всех остающихся на поле футболистов, – сказал Семак.