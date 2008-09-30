Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Семак о поражении от «Анжи»: «В футболе бывают и поражения, и победы. Будем разбираться»

    Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Анжи Футбол

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Анжи» в 9-м туре РПЛ.

    – Были годы, когда побеждали [в Махачкале], были и когда нет. В футболе бывают и поражения, и победы. Сегодня не получилось выиграть, к большому сожалению. Будем разбираться.

    – Было ощущение, что в первом тайме «Анжи» втянул «Зенит» в свою игру.

    – Конечно, в первом тайме было очень много брака. Очень медленно играли и перемещали мяч. Футболисты «Анжи» успевали перестраиваться, обороняясь очень глубоко.

    К сожалению, из-за нашей низкой скорости движения и перемещения мяча, они смогли создать достаточное количество моментов, – сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться