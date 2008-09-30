Семак о поражении от «Анжи»: «В футболе бывают и поражения, и победы. Будем разбираться»

Главный тренер Сергей Семак прокомментировал поражение от «Анжи» в 9-м туре РПЛ.

– Были годы, когда побеждали [в Махачкале], были и когда нет. В футболе бывают и поражения, и победы. Сегодня не получилось выиграть, к большому сожалению. Будем разбираться.

– Было ощущение, что в первом тайме «Анжи» втянул «Зенит» в свою игру.

– Конечно, в первом тайме было очень много брака. Очень медленно играли и перемещали мяч. Футболисты «Анжи» успевали перестраиваться, обороняясь очень глубоко.

К сожалению, из-за нашей низкой скорости движения и перемещения мяча, они смогли создать достаточное количество моментов, – сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».