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    Невилл о проблемах «МЮ»: «Дело не в тренере, а в руководстве»

    Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Жозе Моуринью Дэвид Мойес премьер-лига Англия Футбол

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отреагировал на проблемы, с которыми клуб столкнулся на старте сезона.

    Команда тренера Жозе Моуринью в 7 первых турах АПЛ набрала всего 10 очков. Это худший старт «Манчестер Юнайтед» с сезона-1989/90 (7 очков).

    По 10 очков после 7 туров команда набирала в сезоне-1980/81 и в сезоне-2013/14 при Дэвиде Мойесе.

    «Хаос начался, когда «Юнайтед» уволил Дэвида Мойеса спустя 8 месяцев, тогда мы упустили те ценности, которые клуб выстраивал 100 лет.

    Дело не в тренере, а в руководстве. Оно скачет в беспорядке без какого-либо плана.

    Стоило ли вообще изначально приглашать Мойеса – вопрос отдельный, но когда его уволили через 8 месяцев, начались пинбол, суета и гонки. Никакого плана», – отметил Невилл.

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