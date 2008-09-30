Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Георгий Джикия: «Больше всего меня поразил Игнашевич. Невероятный человек, мое почтение»

    Теги Спартак Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Сборная России по футболу ЧМ-2018 Георгий Джикия Спорт-Экспресс Футбол

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своем восхищении бывшим защитником ЦСКА и сборной России Сергеем Игнашевичем.

    – Для многих парней в сборной на ЧМ-2018 мечта сбылась. Вы какой мечтой живете – Евро-2020, ЧМ в Катаре?

    – Пока живу Лигой наций. Иду от игры к игры – сейчас «Ростов», потом «Вильярреал» и «Енисей», потом шведы и турки. Перескакивать и готовиться к следующим играм нет смысла. Всему свое время.

    – Один момент или один футболист, который вас больше всего поразил?

    – Игнашевич. Вот кто поразил. Просто мое почтение. Супер вообще. Невероятный человек. Очень тепло ко мне отнесся, когда сейчас увиделись в сборной. Когда есть человек, которого ты можешь спросить, что делать в определенной ситуации, надо благодарить за это судьбу.

    – Можете себя представить в 39 на чемпионате мира?

    – Если в 39 вообще не закончу, это уже будет победой. Не знаю, слишком много времени, мне всего 24, – сказал Джикия.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться