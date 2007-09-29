«Барселона» – «Атлетик» – 0:1. Видеотрансляция на Sports.ru

В 7-м туре примеры «Барселона» играет с «Атлетиком».
Sports.ru в прямом эфире показывает видеотрансляцию матча.
- Дата проведения
- 29 сентября, 17.15, «Камп Ноу»
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Барселона –
тер Стеген, Лангле, Пике, Альба, Серджи Роберто (Бускетс, 51), Коутиньо, Ракитич, Дембеле (Мунир, 80), Видаль (Месси, 55), Нелсон Семеду, Суарес.
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Атлетик –
Мендибиль, Мартинес (Ноласкоайн, 23), Йерай Альварес, Баленсиага, Берчиче, Беньят (Сан Хосе, 67), Дани Гарсия, Сусаета, Рауль Гарсия, Де Маркос, Иньяки Уильямс (Адурис, 79).
- Предупреждения:
- Йерай Альварес (48), Ракитич (78).