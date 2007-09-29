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    «Барселона» – «Атлетик» – 0:1. Видеотрансляция на Sports.ru

    Теги Барселона Атлетик примера Испания Футбол

    В 7-м туре примеры «Барселона» играет с «Атлетиком».

    Sports.ru в прямом эфире показывает видеотрансляцию матча.

    Барселона – Атлетик 1:1 (второй тайм)
    Дата проведения
    29 сентября, 17.15, «Камп Ноу»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 41 Де Маркос, 1:1 – 84 Мунир.
    Барселонатер Стеген, Лангле, Пике, Альба, Серджи Роберто (Бускетс, 51), Коутиньо, Ракитич, Дембеле (Мунир, 80), Видаль (Месси, 55), Нелсон Семеду, Суарес.
    АтлетикМендибиль, Мартинес (Ноласкоайн, 23), Йерай Альварес, Баленсиага, Берчиче, Беньят (Сан Хосе, 67), Дани Гарсия, Сусаета, Рауль Гарсия, Де Маркос, Иньяки Уильямс (Адурис, 79).
    Предупреждения:
    Йерай Альварес (48), Ракитич (78).

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