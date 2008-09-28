Моуринью о Погба: «Он просто игрок, не капитан. Нет футболистов, которые больше клуба»

Главный тренер Жозе Моуринью на пресс-конференции накануне матча с «Вест Хэмом» прокомментировал свой конфликт с полузащитником .

Португалец не стал детально раскрывать, какие слова звучали во время его перепалки с хавбеком.

«Я не могу сказать вам. Тренировка была открытой. У вас было несколько камер, была какая-то возможность выхватить некоторые слова. Я не стану комментировать, это была личная беседа.

Что касается вице-капитанства – я очень детально разъяснил решение тем, кто должен знать детали. Это команда и особенно сам Поль. Поэтому Полю и другим футболистам команды в подробностях известно, по каким причинам я и мой тренерский штаб решили так сделать.

Я всегда анализирую игрока как игрока. Когда игрок – капитан, я анализирую его как игрока и как капитана. Спустя недели анализа и изменения мнений, мы с моим тренерским штабом сочли, что Поль просто игрок, не капитан. Решение принято.

Я уведомил об этом игрока и других футболистов. Когда меня спросили об этом перед матчем во вторник, я подтвердил. И сейчас подтверждаю. И это конец истории.

Во вторник, среду, четверг и пятницу никто не тренировался лучше, чем Погба. Некоторые тренировались так же, но никто не был лучше. И завтра он сыграет, так что истории конец.

Погба – игрок, как и другие. Нет футболистов, которые больше клуба. Если я доволен его работой, он играет, если недоволен – не играет.

Единственное, что меня заботит, – вы не задаете мне более важных вопросов – на тему матча», – сказал Моуринью.

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