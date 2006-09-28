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    Клопп пока не решил, сыграет ли ван Дейк против «Челси»

    Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп травмы Виргил ван Дейк Футбол

    Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк может пропустить матч с «Челси» в рамках 7-го тура премьер-лиги.

    На прошлых выходных голландец получил повреждение в игре с «Саутгемптоном» (3:0) и был заменен.

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пока не принял решения по поводу участия ван Дейка в матче с «Челси». Немец определится позже.

    Матч «Челси» – «Ливерпуль» состоится в ближайшую субботу и начнется в 19.30 по московскому времени. «Красные» лидируют в премьер-лиге с 18 очками. На счету «Челси» 16, лондонская команда занимает третье место.

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