Клопп пока не решил, сыграет ли ван Дейк против «Челси»

Защитник Виргил ван Дейк может пропустить матч с «Челси» в рамках 7-го тура премьер-лиги.

На прошлых выходных голландец получил повреждение в игре с «Саутгемптоном» (3:0) и был заменен.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пока не принял решения по поводу участия ван Дейка в матче с . Немец определится позже.

Матч «Челси» – «Ливерпуль» состоится в ближайшую субботу и начнется в 19.30 по московскому времени. «Красные» лидируют в премьер-лиге с 18 очками. На счету «Челси» 16, лондонская команда занимает третье место.