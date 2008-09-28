«СЭ»: аренда «Лужников» на один матч ЛЧ обойдется ЦСКА в 9 млн рублей

Стало известно, сколько заплатит владельцу «Лужников», правительству Москвы, за аренду стадиона на домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов.

По данным «Спорт-Экспресса», оплата арены за одну игру составит 9 миллионов рублей.

Таким образом, за проведение матчей с «Реалом», «Ромой» и «Викторией» армейцам необходимо потратить 27 млн.

При этом за счет сокращения ложи прессы на верхнем ярусе вместимость «Лужников» увеличилась с 78 тысяч до 81 тысячи зрителей.

ЦСКА продал более 60 тысяч билетов на матчи ЛЧ. Это в два раза больше вместимости «ВЭБ Арены»