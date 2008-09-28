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    «СЭ»: аренда «Лужников» на один матч ЛЧ обойдется ЦСКА в 9 млн рублей

    Теги ЦСКА Лужники Лига чемпионов бизнес стадионы Спорт-Экспресс Футбол

    Стало известно, сколько ЦСКА заплатит владельцу «Лужников», правительству Москвы, за аренду стадиона на домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов.

    По данным «Спорт-Экспресса», оплата арены за одну игру составит 9 миллионов рублей.

    Таким образом, за проведение матчей с «Реалом», «Ромой» и «Викторией» армейцам необходимо потратить 27 млн.

    При этом за счет сокращения ложи прессы на верхнем ярусе вместимость «Лужников» увеличилась с 78 тысяч до 81 тысячи зрителей.

    ЦСКА продал более 60 тысяч билетов на матчи ЛЧ. Это в два раза больше вместимости «ВЭБ Арены»

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