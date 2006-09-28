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    Джейми Каррагер: «Погба не так хорош, как он думает. Не могу представить его в «Барселоне»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Джейми Каррагер премьер-лига Англия Барселона примера Испания Поль Погба Футбол

    Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер раскритиковал игру полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.  

    «Если Моуринью уйдет, мы не увидим обновленного Погба. Он не так хорош, как думает. Он талантлив, но у него есть проблемы с пониманием игры.

    Всю его карьеру можно резюмировать в двух последних играх: он забил отличный мяч в ворота «Янг Бойз», а потом привез гол в матче с «Вулверхэмптоном», не пытаясь после этого спасти игру. В этом весь Погба.

    Не могу представить его в «Барселоне». Там все завязано на дисциплине, сохранении позиции, игре на команду. Погба же играет ради себя», — сказал Каррагер.

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