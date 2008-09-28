Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал несостоявшийся разговор с полузащитником Месутом Озилом.

Сообщалось, что Лев хотел на базе «Арсенала» обсудить с игроком его уход из национальной команды, а тренер лондонцев Унаи Эмери запретил пускать Лева.

«Месута не было, поэтому мы должны признать, что он не хочет говорить с нами прямо сейчас. Я тоже не знаю причин.

Я разочарован, потому что мы очень долго работали вместе. Я бы хотел с ним побеседовать лично.

Конечно, я хочу этого, Озил все еще дорог моему сердцу», – сказал Лев.

Озил ушел из сборной. И обвинил в расизме президента немецкого футбола

Озил может вернуться в сборную, если в немецком футболе сменится власть