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    Йоахим Лев: «Озил не хочет говорить, а я бы хотел. Он все еще дорог моему сердцу»

    Теги Месут Озил Йоахим Лев премьер-лига Англия Сборная Германии по футболу Арсенал Футбол

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал несостоявшийся разговор с полузащитником «Арсенала» Месутом Озилом. 

    Сообщалось, что Лев хотел на базе «Арсенала» обсудить с игроком его уход из национальной команды, а тренер лондонцев Унаи Эмери запретил пускать Лева.

    «Месута не было, поэтому мы должны признать, что он не хочет говорить с нами прямо сейчас. Я тоже не знаю причин. 

    Я разочарован, потому что мы очень долго работали вместе. Я бы хотел с ним побеседовать лично.

    Конечно, я хочу этого, Озил все еще дорог моему сердцу», – сказал Лев.

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