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    Эдин Джеко: «АПЛ – это скорость, скорость, скорость. Серия А – тактика, тактика, тактика»

    Теги Рома Франческо Тотти премьер-лига Англия серия А Италия Эдин Джеко Футбол

    Нападающий «Ромы» Эдин Джеко рассказал об отличиях серии А от английской премьер-лиги, где он выступал за «Манчестер Сити».

    «Люди постоянно спрашивают меня о различиях в игре в Англии и Италии. АПЛ – это скорость, скорость, скорость. Серия А – тактика, тактика, тактика.

    Просто невероятно, как многому я научился за три года в Италии. Здесь думают о самых мелких деталях.

    Но самое невероятное то, что я могу назвать легендарного Франческо Тотти своим другом. Я всегда говорил ему, что мне нужно было приехать в Италию пораньше, потому что он мог бы помочь мне забить гораздо больше мячей.

    Поиграв с Тотти несколько сезонов, я очень сильно прибавил. Он все видел на поле, и его передачи отправляли меня в космос, о котором я и думать не мог.

    Я рад, что приехал в Италию, и многому здесь научился», – сказал Джеко.

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