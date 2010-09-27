Эдин Джеко: «АПЛ – это скорость, скорость, скорость. Серия А – тактика, тактика, тактика»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко рассказал об отличиях серии А от английской премьер-лиги, где он выступал за «Манчестер Сити».
«Люди постоянно спрашивают меня о различиях в игре в Англии и Италии. АПЛ – это скорость, скорость, скорость. Серия А – тактика, тактика, тактика.
Просто невероятно, как многому я научился за три года в Италии. Здесь думают о самых мелких деталях.
Но самое невероятное то, что я могу назвать легендарного Франческо Тотти своим другом. Я всегда говорил ему, что мне нужно было приехать в Италию пораньше, потому что он мог бы помочь мне забить гораздо больше мячей.
Поиграв с Тотти несколько сезонов, я очень сильно прибавил. Он все видел на поле, и его передачи отправляли меня в космос, о котором я и думать не мог.
Я рад, что приехал в Италию, и многому здесь научился», – сказал Джеко.