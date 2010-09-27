Росс Баркли: «Азар – лучший игрок в мире прямо сейчас. Месси и Роналду более эгоистичны, чем Эден»

Защитник Росс Баркли высказался об игре одноклубника Эдена Азара.

Об игре Азара

«О боже, я наблюдаю, как он каждый день тренируется, поэтому совсем не удивлен, когда вижу его игру в матче [против «Ливерпуля»].

Он один из лучших игроков в мире, и он это демонстрирует. Эден показывал это в течение последних пяти или шести. Прямо сейчас, он, возможно, лучший игрок в мире».

О сравнении Азара с Месси и Роналду

«Они, вероятно, намного более эгоистичны, чем Эден. Азар неэгоистичный игрок. Он счастлив отдать два ассиста и выиграть.

Он продолжает забивать и совершенствоваться… Прямо сейчас, по-моему, Азар лучший игрок в мире».