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    Росс Баркли: «Азар – лучший игрок в мире прямо сейчас. Месси и Роналду более эгоистичны, чем Эден»

    Теги Криштиану Роналду Челси премьер-лига Англия Лионель Месси Эден Азар Росс Баркли Футбол

    Защитник «Челси» Росс Баркли высказался об игре одноклубника Эдена Азара.

    Об игре Азара

    «О боже, я наблюдаю, как он каждый день тренируется, поэтому совсем не удивлен, когда вижу его игру в матче [против «Ливерпуля»].

    Он один из лучших игроков в мире, и он это демонстрирует. Эден показывал это в течение последних пяти или шести. Прямо сейчас, он, возможно, лучший игрок в мире».

    О сравнении Азара с Месси и Роналду

    «Они, вероятно, намного более эгоистичны, чем Эден. Азар неэгоистичный игрок. Он счастлив отдать два ассиста и выиграть.

    Он продолжает забивать и совершенствоваться…  Прямо сейчас, по-моему, Азар лучший игрок в мире».

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