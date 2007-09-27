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    «Бавария» согласовала с Хамесом условия контракта и может выкупить его у «Реала» за 42 млн евро

    Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Жорже Мендеш Хамес Родригес Футбол

    Полузащитник Хамес Родригес, вероятно, останется в «Баварии» по окончании сезона.

    Немецкий клуб согласовал с колумбийцем и его агентом Жорже Мендешем условия полноценного контракта, сообщает Kicker.

    Хамес выступает за «Баварию» на правах аренды, до 15 июня 2019 года мюнхенцы могут активировать опцию выкупа контракта игрока у «Реала» за 42 миллиона евро.

    В текущем сезоне хавбек провел 4 матча в немецкой бундеслиге, в которых забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу. В матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:0) Хамес также отметился голевой передачей.

    Подробную статистику его выступлений можно изучить здесь.

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