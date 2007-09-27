«Бавария» согласовала с Хамесом условия контракта и может выкупить его у «Реала» за 42 млн евро

Полузащитник Хамес Родригес, вероятно, останется в «Баварии» по окончании сезона.

Немецкий клуб согласовал с колумбийцем и его агентом условия полноценного контракта, сообщает Kicker.

Хамес выступает за «Баварию» на правах аренды, до 15 июня 2019 года мюнхенцы могут активировать опцию выкупа контракта игрока у за 42 миллиона евро.

В текущем сезоне хавбек провел 4 матча в немецкой бундеслиге, в которых забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу. В матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:0) Хамес также отметился голевой передачей.

Подробную статистику его выступлений можно изучить здесь.