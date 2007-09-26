FA одобрила условия продажи «Уэмбли» американскому владельцу «Фулхэма» за 600 млн фунтов

Футбольная ассоциация Англии одобрила условия продажи стадиона «Уэмбли» в Лондоне за 600 миллионов фунтов (788 миллионов долларов) владельцу футбольного клуба Шахиду Хану, сообщает Financial Times.

Американский миллиардер пакистанского происхождения ведет переговоры о покупке стадиона с апреля.

Параметры согласованной сделки должны быть утверждены советом директоров FA в четверг.

Сообщается, что они предусматривают ряд ограничений, которые будут наложены на нового владельца. Так, спонсоры не смогут получить право на переименование стадиона или добавление фирменного бренда в дополнение к уже существующим.

Кроме того, ассоциация сможет накладывать вето на участие тех спонсоров, которых сочтет неподходящими, – например, компаний, представляющих игорный бизнес, а также связанных с торговлей вооружениями или распространением порнографии.

Также FA оставляет за собой право выкупа стадиона, если Хан не будет должным образом выполнять свои обязательства или будет осужден за какое-либо преступление.

Отмечается, что бизнесмен собирается задействовать стадион в качестве площадки для выступлений принадлежащей ему команды по американскому футболу «Джексонвиль Джегуарс».

Стадион был открыт в 2007 году на месте старой арены, носившей такое же название. Его вместимость составляет около 90 тысяч зрителей.

Сообщалось, что стоимость постройки стадиона на тот момент составляла около 800 млн фунтов.