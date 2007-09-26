Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    FA одобрила условия продажи «Уэмбли» американскому владельцу «Фулхэма» за 600 млн фунтов

    Теги Фулхэм бизнес Уэмбли Футбольная ассоциация Англии Джексонвиль стадионы Футбол

    Футбольная ассоциация Англии одобрила условия продажи стадиона «Уэмбли» в Лондоне за 600 миллионов фунтов (788 миллионов долларов) владельцу футбольного клуба «Фулхэм» Шахиду Хану, сообщает Financial Times.

    Американский миллиардер пакистанского происхождения ведет переговоры о покупке стадиона с апреля.

    Параметры согласованной сделки должны быть утверждены советом директоров FA в четверг.

    Сообщается, что они предусматривают ряд ограничений, которые будут наложены на нового владельца. Так, спонсоры не смогут получить право на переименование стадиона или добавление фирменного бренда в дополнение к уже существующим.

    Кроме того, ассоциация сможет накладывать вето на участие тех спонсоров, которых сочтет неподходящими, – например, компаний, представляющих игорный бизнес, а также связанных с торговлей вооружениями или распространением порнографии. 

    Также FA оставляет за собой право выкупа стадиона, если Хан не будет должным образом выполнять свои обязательства или будет осужден за какое-либо преступление. 

    Отмечается, что бизнесмен собирается задействовать стадион в качестве площадки для выступлений принадлежащей ему команды по американскому футболу «Джексонвиль Джегуарс».

    Стадион «Уэмбли» был открыт в 2007 году на месте старой арены, носившей такое же название. Его вместимость составляет около 90 тысяч зрителей.

    Сообщалось, что стоимость постройки стадиона на тот момент составляла около 800 млн фунтов. 

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться