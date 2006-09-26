Матч «Спартак» – «Ростов» обслужит Волошин и другие назначения 9-го тура РПЛ

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 9-го тура российской премьер-лиги.
28 сентября (пятница)
«Оренбург» – ЦСКА
Судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный Судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).
29 сентября (суббота)
«Урал» – «Арсенал»
Судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный Судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Сергей Французов (Москва).
«Уфа» – «Енисей»
Судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Роман Усачев (Ростов-на-Дону), резервный Судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
«Локомотив» – «Ахмат»
Судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный Судья – Сергей Карасев (Москва); инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
30 сентября (воскресенье)
«Анжи» – «Зенит»
Судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный Судья – Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
«Краснодар» – «Динамо»
Судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Владимир Миневич (Смоленск), Адлан Хатуев (Грозный), резервный Судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).
«Спартак» – «Ростов»
Судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный Судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
1 октября (понедельник)
«Рубин» – «Крылья Советов»
Судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Глот (Ярославль); резервный Судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Александр Гончар (Сочи).