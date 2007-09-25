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    Глушаков, Зобнин, Джикия, Мельгарехо и Попов не полетели на матч «Черноморец» – «Спартак». Комбаров, Ханни и Нимели в составе

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    «Спартак» отправился в Новороссийск на матч 1/16 Олимп Кубка России с «Черноморцем».

    В Москве остались Андрей Ещенко и Денис Глушаков, отстраненные от работы с основным составом.

    Присоединились к команде либерийский форвард «Спартака-2» Сильванус Нимели, а также несколько молодых российских игроков.

    Также на игру с «Черноморцем» не полетели защитник Георгий Джикия, хавбеки Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов и Роман Зобнин.

    Вратари: Александр Максименко, Артем Ребров;

    Защитники: Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Артем Мамин, Павел Маслов, Марко Петкович, Николай Рассказов;

    Полузащитники: Жано Ананидзе, Сергей Еременко, Александр Ломовицкий, Владислав Пантелеев, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни;

    Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Сильванус Нимели.

    Матч «Черноморец» – «Спартак» состоится завтра, 26 сентября, и начнется в 18.30 по московскому времени.

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