Глушаков, Зобнин, Джикия, Мельгарехо и Попов не полетели на матч «Черноморец» – «Спартак». Комбаров, Ханни и Нимели в составе

«Спартак» отправился в Новороссийск на матч 1/16 Олимп Кубка России с «Черноморцем».
В Москве остались Андрей Ещенко и Денис Глушаков, отстраненные от работы с основным составом.
Присоединились к команде либерийский форвард «Спартака-2» Сильванус Нимели, а также несколько молодых российских игроков.
Также на игру с «Черноморцем» не полетели защитник Георгий Джикия, хавбеки Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов и Роман Зобнин.
Вратари: Александр Максименко, Артем Ребров;
Защитники: Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Артем Мамин, Павел Маслов, Марко Петкович, Николай Рассказов;
Полузащитники: Жано Ананидзе, Сергей Еременко, Александр Ломовицкий, Владислав Пантелеев, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни;
Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Сильванус Нимели.
Матч «Черноморец» – «Спартак» состоится завтра, 26 сентября, и начнется в 18.30 по московскому времени.