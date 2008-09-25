Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Директор «Барселоны» о призе лучшему игроку: «Отсутствие Месси в числе номинантов дискредитирует награду ФИФА»

    Теги Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Лионель Месси примера Испания Лука Модрич Футбол

    Операционный директор «Барселоны» Хавьер Бордас дал комментарии относительно церемонии награждения лучшему футболисту 2018 года по версии ФИФА.

    «Отсутствие Месси в списке номинантов дискредитирует награду. Каждый знает, что он лучший в мире по всем аспектам.

    Если поставить Месси на позицию Модрича, он выступит лучше, он лучше отдает передачи и лучше забивает голы – он был лучшим много лет.

    Из всех номинантов Модрич является фаворитом, обходя Криштиану Роналду. Однако в прошлом сезоне «Барселона» обогнала «Реал» в Ла Лиге на 17 очков, так что в списке должно быть больше футболистов «Барселоны», – сказал Бордас.

    Сегодня ФИФА назовет лучшего игрока года. Начало церемонии – в 22.30

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться