Директор «Барселоны» о призе лучшему игроку: «Отсутствие Месси в числе номинантов дискредитирует награду ФИФА»

Операционный директор «Барселоны» Хавьер Бордас дал комментарии относительно церемонии награждения лучшему футболисту 2018 года по версии ФИФА.

«Отсутствие Месси в списке номинантов дискредитирует награду. Каждый знает, что он лучший в мире по всем аспектам.

Если поставить Месси на позицию Модрича, он выступит лучше, он лучше отдает передачи и лучше забивает голы – он был лучшим много лет.

Из всех номинантов Модрич является фаворитом, обходя Криштиану Роналду. Однако в прошлом сезоне «Барселона» обогнала «Реал» в Ла Лиге на 17 очков, так что в списке должно быть больше футболистов «Барселоны», – сказал Бордас.

Сегодня ФИФА назовет лучшего игрока года. Начало церемонии – в 22.30